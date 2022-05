Sebastian Vettel worstelt als F1-coureur met zorgen om klimaat: “Hypocriet? Ik stel mezelf iedere dag die vraag”

Formule 1 De behoefte om te pronken gaat wel erg ver: Miami legt valse jachthaven aan voor Formule 1-race

Geef uw ogen zondag de kost, want Miami ziet het groots voor zijn debuut in de Formule 1. Het gaat zo ver dat de organisatoren in hun wens om qua glamour en exclusiviteit Monaco de loef af te steken, een valse haven lieten aanleggen. “De fans zullen denken: ‘Dit is anders, dit is leuk, dit is uniek.’” Gelukkig zal er met een uitdagende bochtensectie ook iets óp de baan te zien zijn.

