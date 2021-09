Russische roulette: onze F1-watcher legt uit waarom gridstraf voor Max Verstappen op geen beter moment kon komen

Formule 1 Bottas, die naar Alfa Romeo verkast, doet wenkbrau­wen fronsen bij Mercedes nadat hij (even) snelste ronde van Hamilton afsnoept: “Waarom niet?”

6 september Dat Max Verstappen gisteren in Zandvoort ging winnen, stond in de sterren geschreven. Voor Mercedes lag de focus in de laatste rondjes alleen nog op de snelste rondetijd, en het bijbehorende punt voor Lewis Hamilton. Valtteri Bottas ging nog bijna met die bonus aan de haal, tegen de roep van de ploegleiding in. Intussen raakte ook bekend dat de Fin vanaf volgend seizoen voor Alfa Romeo zal rijden.