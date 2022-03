Russische F1-piloot Mazepin reageert ontgoocheld op gedwongen vertrek bij Haas: “De komende dagen heb ik meer te vertellen”

Het team laat deze ochtend in een kort maar krachtig statement het volgende weten: “Haas F1 kiest ervoor om per direct de contracten met titelsponsor Uralkali en coureur Nikita Mazepin te ontbinden. Net zoals de rest van de Formule 1-gemeenschap is het team gechoqueerd en bedroefd door de Russische inval in Oekraïne. Haas wenst een spoedig en vredevol einde van het conflict.”

De vader van Mazepin, die sponsor was van het team, staat in nauw contact met de Russische president Vladimir Poetin. Toen bleek dat Dmitri Mazepin aanwezig was bij een bijeenkomst van Poetin met verschillende Russische oligarchen over het binnenvallen van Oekraïne, wankelde de stoel van Nikita. Dmitri Mazepin is ook de hoofdaandeelhouder van chemieconcern Uralkali, dat nauwe banden heeft met de regering van Poetin.

Het Amerikaanse Haas besloot na de inval van Rusland in Oekraïne al om alle afbeeldingen van het Russische Uralkali op de auto’s te verwijderen. Bij de testdagen in Barcelona reed Haas vorige week zonder Russische vlag op de bolide.

Volledig scherm De Haas-bolide van Mazepin vorig seizoen. © Photo News

Vrijdag meldde de Internationale Autosportfederatie (FIA) dat alle coureurs uit Rusland en Wit-Rusland die aan internationale autosportwedstrijden willen deelnemen, een document moeten ondertekenen waarin ze nadrukkelijk afstand nemen van de Russische inval in Oekraïne. Eerder stond de FIA coureurs met een Russische of Wit-Russische racelicentie wel toe om deel te nemen aan internationale races, maar alleen als neutrale sporter onder neutrale vlag.

Volledig scherm Mazepin (r) met een teamlid tijdens de GP van Turkije begin oktober 2021. © AP

Mazepin reageerde op Twitter: “Ik ben enorm ontgoocheld dat mijn F1-contract is beëindigd. Hoewel ik de moeilijkheden begrijp, werden de beslissing van de Internationale Autosportfederatie (FIA) en mijn bereidwilligheid om de voorgestelde voorwaarden te aanvaarden om verder te gaan, volkomen genegeerd. Er is geen procedure gevolgd bij deze unilaterale stap. Mijn eeuwige dank gaat uit naar diegenen die hebben geprobeerd dit te begrijpen. Ik koester mijn tijd in de Formule 1 en hoop oprecht dat we allemaal opnieuw samen kunnen zijn in betere tijden. De komende dagen zal ik meer te vertellen hebben.”

Recent besliste de F1 ook om het contract met de Russische Grote Prijs te beëindigen. Die zou in september plaatsvinden in Sochi.

Pietro Fittipaldi

Mazepin reed één jaar in de Formule 1. Dankzij de miljoenen van zijn vader bemachtigde de Rus vorig seizoen een plek bij Haas, maar hij speelde geen rol van betekenis in het kampioenschap. Hij eindigde puntloos als laatste in de WK-stand.

Pietro Fittipaldi zal Mazepin vermoedelijk gaan vervangen bij Haas. De 25-jarige Braziliaan is al drie seizoenen reservecoureur bij het Amerikaanse team. De kleinzoon van tweevoudig Formule 1-kampioen Emerson Fittipaldi reed in 2020 al twee races voor Haas als vervanger van Romain Grosjean.

Volledig scherm Pietro Fittipaldi. © Photo News