Russell geniet in Mercedes: “Lewis vroeg of ik goed voor z'n auto wilde zorgen”

Formule 1Zijn perfecte kwalificatiescore is niet langer intact, maar dat mocht de pret niet drukken voor George Russell. De stand-in voor de besmette Lewis Hamilton had zich geen veel beter optreden kunnen wensen en start morgen vanaf de eerste startrij in de Mercedes. “Als je me een week geleden had verteld dat ik P2 zou halen, had ik m’n broek naar beneden getrokken.”

Gisteravond ging de telefoon bij Russell. Ditmaal was het niet Toto Wolff, maar de afwezige wereldkampioen die hem een hart onder de riem stak aan de vooravond van zijn vuurdoop. “Lewis stuurde me een berichtje. Hij wenste me succes en vroeg of ik goed voor z’n auto wilde zorgen. Hij is een superster, als je Toto bent wil je hem in je zitje hebben.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“In mijn eerste kwalificatie voor Mercedes op 0,026 van pole, ik kan alleen maar tevreden zijn”, begon Russell nadien aan zijn analyse. “Ik moest heel snel leren hoe ik deze auto zo hard mogelijk laat rijden, dat is een totaal andere ‘ballgame’ dan wat ik gewend ben. Als je me een week geleden had verteld dat ik P2 zou halen, had ik m’n broek naar beneden getrokken. De auto voelde ongelofelijk, het was plezierig om hierin te mogen rijden.”

“Qua mindset heb ik best wel rustig naar dit moment toegeleefd”, vervolgt de 22-jarige Engelsman. “Het was even spannend of ik die auto zou krijgen, maar toen de kogel eenmaal door de kerk was, werd ik rustig. Geen doelen, niks. Niemand legde me druk op, maar natuurlijk wilde ik het voor mezelf wel goed doen.”

Dat Russell direct op P2 terecht zou komen was absoluut geen evidentie. Hij is namelijk beduidend langer dan Hamilton en moet zich dus in heel wat bochten wringen om de kampioensauto goed te kunnen besturen. “Comfortabel was het allemaal niet. Ik heb al wat ijs gehad om m’n spieren een beetje te helpen, want het voelt allemaal niet vertrouwd. Maar als een auto zó snel is, vergeet je alle pijn...”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © EPA