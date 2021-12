Rood voor koersdirecteur Masi? “Wat er gebeurde met die Safety Car, dat is een zwarte dag voor formule 1"

“Dit is onaanvaardbaar.” Het was een tweet van George Russell, die een paar ronden eerder was uitgevallen en de koers op het televisiescherm volgde. Oké, de Brit is lid van de grote Mercedes-familie. En hij wordt volgend seizoen teamgenoot van Lewis Hamilton. Maar hij had een punt. En werd door menig collega bijgetreden.

Zei Mark Webber, vroeger Red Bull en nu tv-consultant: “Ik weet niet welke regels er vandaag werden toegepast, maar eigenlijk weet je als coureur of teambaas niet meer waar je aan toe bent. Het is om het even wat. Eerst moeten de gedubbelde auto’s doorgelaten worden, dan weer niet en uiteindelijk weer wel. Maar dan alleen de helft van de gedubbelden. Luister, Max verdient de wereldtitel als je het volledige seizoen bekijkt. En zijn inhaalmanoeuvre in de eerste ronde was perfect volgens de regels, ze hadden Hamilton moeten verplichten om zijn koppositie af te geven.” Maar dan: “Maar wat gebeurde met die Safety Car, dat is een zwarte dag voor formule 1. Het was niet om naar te zien.”

Volledig scherm De pitstop van Verstappen bij de virtual Safety Car om voor softs te gaan: een achteraf bekeken cruciale tactische beslissing. © Play Sports

Tijdens de race al ventileerde ook Max Verstappen nog maar eens zijn ongenoegen. Toen Hamilton zijn leiderspositie na die betwiste zesde bocht niet moest afgeven, zei hij via de boordradio tegen zijn ingenieur: “Tja, waarom verbaast dit me niet…” En toen de wedstrijdleiding in het zinderende slot eerst besliste dat de gedubbelden niet mochten gaan aansluiten en de titel daarmee zo goed als zeker naar Hamilton zou gaan, zei Max: “Typisch….”

Na de race werd Verstappen nog eens gevraagd wat hij ervan vond, dat Mercedes dubbel protest had aangetekend tegen zijn overwinning en dus ook wereldtitel. Max lachte. “Ach ja, dat ligt gewoon in de lijn van wat we dit seizoen gewoon zijn, zeker?” Of hoe de nieuwe wereldkampioen na heel wat controversiële beslissingen, dit seizoen, het stadium heeft bereikt waarin hij alles wat de wedstrijdleiding beslist afschildert als compleet triviaal. Natuurlijk helpt dat niet om het collectieve vertrouwen in Michael Masi te herstellen. Zozeer dat in de paddock sterke twijfel is gegroeid of de Australiër nog kan functioneren. “Zeker weten, hij is er in 2022 niet meer bij,” hoor je almaar vaker.

‘Genetflixt’

Hoe dan ook, nooit eerder speelde de wedstrijdleiding zo een prominente rol in een F1-seizoen, weliswaar ook en vooral in de controverse. In de perszaal en bij heel wat gezaghebbende waarnemers sterkt het de overtuiging dat de formule 1 al te zeer wordt ‘genetflixt’, een verwijzing naar de populaire documentairereeks ‘Drive to survive’, die de populariteit van de F1 naar een nieuwe hoogte heeft gestuwd. Zei Lando Norris na afloop. “Natuurlijk kwam die beslissing om de gedubbelden alsnog voorbij de leider te sturen er voor de televisie... Leverde boeiende beelden op, toch?”

