Romain Grosjean ontsnapt aan de dood nadat F1-wagen in vuurbal verandert: “Hij had een hele grote engel op de schouder”

De Formule 1-Grand Prix van Bahrein werd opgeschrikt door een zware crash. Romain Grosjean vloog vlak na de start en na een tik met de wagen van Daniil Kvyat met zijn Haas van de baan. De 34-jarige Fransman belandde frontaal tegen de boarding. Zijn bolide scheurde in twee, vloog in brand en er was ook een explosie zichtbaar. De FIA koos zonder twijfelen voor code rood - de race werd stilgelegd - zodat de stewards zich van z’n situatie konden vergewissen.

Teambaas: “Romain had een heel grote engel op zijn schouder vandaag”

Teambaas Günther Steiner reageerde al tegenover Ziggo Sport. “Het was een heel zware crash, maar het gaat goed met hem. Hij heeft wat lichte brandwonden en verder wordt alles onderzocht, of hij nog iets heeft overgehouden aan de impact zelf. Hij is volledig bij bewustzijn, gelukkig. Dit heb ik ook nog nooit gezien. Ongelofelijk. Het toont wel aan hoe veilig deze auto’s zijn, het kan echt de levens redden van coureurs. Niemand zal nu nog klagen over de extreme veiligheidsmaatregelen en de Halo Romain had een heel grote engel op zijn schouder vandaag.”