Romain Grosjean kruipt na zware F1-crash voor het eerst terug achter stuur en mist eerste bocht: “Angst was er niet”

AutosportBijna drie maanden nadat hij aan de dood ontsnapte, kroop Romain Grosjean (34) opnieuw achter het stuur van een racewagen. De Zwitserse Fransman legde een eerste test af in de IndyCar, waar hij vanaf april aan de slag gaat. Van een leien dakje liep het niet, want al in de eerste bocht ging hij van de baan. Gelukkig zonder erg. “Dit voelt aan als thuiskomen.”

Op 29 november 2020 stond de Formule 1-wereld stil toen de bolide van Romain Grosjean in Bahrein met hoge snelheid de vangrail inging, in tweeën brak en in brand vloog. Maar dankzij de ‘halo’ kan hij het navertellen, zo blijkt uit een nieuwe animatie. Grosjean wist zichzelf te bevrijden uit de oven van 450 graden en hield er slechts brandwonden aan beide handen aan over. Het was wel meteen het abrupte einde van zijn F1-carrière, maar niet het einde van zijn loopbaan in de autosport.

Dolenthousiast

Grosjean verhuisde naar de VS en de IndyCar. Hij tekende voor Dale Coyne Racing. Een relatief klein team, maar wel de perfecte nieuwe uitdaging. Met een kamerbrede lach stapte hij vandaag in zijn nieuw speeltje voor een eerste testrit op het circuit van Barber, een technisch parcours waar het seizoen op 18 april wordt afgetrapt. Vlekkeloos verliep dat niet, want de Zwitserse Fransman reed al bij de eerste bocht in de bandenmuur. Gelukkig zonder erg. Ook ná de test was hij dolenthousiast.

“Toen ik de pits uitreed voelde ik me meteen thuis”, vertelde hij aan het gespecialiseerde Motorsport.com. “Dit is geweldig. Angst was er niet, ik wilde zo snel mogelijk weer in een racewagen stappen. Dat foutje in het begin? Ik dook iets te snel de bocht in waardoor de auto uit balans raakte. In de Formule 1 geef je dan gas bij om terug controle te hebben, maar hier werkt het precies andersom. Lesje geleerd.”

De blaren op zijn linkerhand doen hem nog steeds herinneren aan de zware crash. “Ideaal is het niet. Vooral het uittrekken van de handschoenen is niet echt prettig. Ook wanneer er flink wat overstuur is, is het lastig. Maar dat ik had verwacht. Mijn handen zijn nu eenmaal nog niet hersteld. Maar verder heb ik nergens last van. (lacht) Of toch wel: aan de spieren. Deze auto heeft geen stuurbekrachtiging en dat is wel even wennen. Na mijn eerste run voelde ik mijn biceps al en dacht ik ‘Oké, now we’re talking!’. Dat is dus wel een kwestie van aanpassen”, vertelt Grosjean.

Helm

Grosjean toerde rond met een opvallende helm. Een ontwerp van zijn kinderen. Normaal gezien bestemd voor zijn laatste F1-race in Abu Dhabi, maar door de crash in Bahrain kwam dat afscheid er niet. “Eindelijk kon ik hem dragen. Dit betekent veel, mijn vrouw en kinderen rijden nu altijd mee. Ik heb veel met mijn kinderen gepraat over wat er gebeurd is. Het is niet makkelijk dat ik nu 18 dagen van huis ben, maar we videobellen en sturen veel. Ze weten dat papa doet waar hij van houdt.”

