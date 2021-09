Ricciardo wint op Monza, geen punten voor Verstappen en Hamilton na dramatische crash

Wat een baaldag voor Max Verstappen in Monza. De Nederlander begon op de pole, maar moest de leiding al snel afstaan aan Daniel Ricciardo. Verstappen raakte er maar niet voorbij, net zoals ook Lewis Hamilton in de achtergrond zijn landgenoot Lando Norris niet kon passeren.

Voor Verstappen begonnen de problemen met een rampzalige pitstop halfweg de race. De Nederlander stond maar liefst 11 seconden stil en kon de overwinning toen eigenlijk al vergeten. Maar de kelk moest tot op de bodem leeg. Verstappen en Hamilton tikten elkaar aan in een bocht en belandden allebei in het zand, met de Red Bull-wagen zowaar bovenop de Mercedes. Voor beide heren zat de race erop. Ze sprokkelen dan ook geen punten in de WK-stand.

Wie profiteerde er van de afwezigheid van de twee kleppers? Na wat rondjes achter de safety car trok leider Ricciardo er meteen weer vandoor, in zijn zog rukte McLaren-ploegmaat Norris op naar de tweede plaats. De verschillen voorin, waar ook Sergio Pérez en Valtteri Bottas zich roerden, waren erg klein. Vijf seconden straftijd voor een foutief inhaalmanoeuvre braken Pérez dan ook zuur op. De enige overgebleven Red Bull-coureur zag Bottas zo over hem naar het podium springen. Een ferme opsteker voor de Fin van Mercedes, die helemaal achteraan begon maar een sterke opmars neerzette.

Helemaal voorin bleef de situatie ongewijzigd in een race met relatief weinig inhaalmanoeuvres. Norris kwam nog dicht bij zijn ploegmaat, maar Ricciardo pakte wel degelijk zijn achtste zege in de Formule 1. McLaren leverde zo de nummers één en twee af. Historisch, want het was alweer negen jaar geleden dat een McLaren-coureur nog eens een Formule 1-race. Toen zegevierde Jenson Button in Brazilië.