Rel in de Formule 1: schoonvader van Verstappen laat zich racistisch uit over Lewis Hamilton in opgedoken video

Piquet, wiens dochter Kelly een relatie heeft met regerend wereldkampioen Max Verstappen, gebruikte in een podcast het N-woord toen hij zijn mening gaf over de botsing tussen Hamilton en Verstappen vorig jaar in de Grote Prijs van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone.

De podcast werd vorig jaar (in november) al opgenomen, maar de opmerkingen van Piquet kwamen pas afgelopen week pas naar buiten. Voor de Formule 1 waren de beledigingen aanleiding om een verklaring naar buiten te brengen. “Discriminerende of racistische taal is onaanvaardbaar in welke vorm dan ook en hoort niet thuis in de maatschappij. Lewis is een ongelooflijke ambassadeur voor onze sport en verdient respect,” luidt de verklaring.

Mercedes, het team van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, kwam met een soortgelijke veroordeling. “We veroordelen in de sterkste bewoordingen elk gebruik van racistische of discriminerende taal van welke aard dan ook. Lewis heeft het voortouw genomen in de strijd tegen racisme in onze sport en hij is een ware kampioen van diversiteit op en buiten het circuit.”

Piquet veroverde in 1981, 1983 en 1987 de wereldtitel in de koningsklasse van de autosport.

Volledig scherm Kelly Piquet en Max Verstappen. © ANP