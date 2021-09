Regen teistert ook GP van Rusland, maar kwalificaties kunnen wel zoals voorzien doorgaan in Sotsji

Formule 1De kwalificaties voor de Grote Prijs Formule 1 van Rusland, de 15e van 22 WK-manches, kunnen deze namiddag zoals voorzien plaatsvinden vanaf 14 uur. Daar was in de voormiddag even twijfel over door de hevige regen in Sotsji, maar intussen is er beterschap op komst.