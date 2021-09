Regen teistert ook GP van Rusland: geen derde oefensessie in Sotsji

Formule 1 Lewis Hamilton wijst naar F1-bazen nadat fans in de kou blijven staan: “Die twee rondjes draaiden alleen om het geld”

30 augustus Een pijnlijke aftocht in Spa-Francorchamps. De toeschouwers — die ondanks het noodweer ambiance bleven creëren — kregen na uren in de regen twee rondjes voorgeschoteld, achter de safety car dan nog. En het is nog lang niet zeker dat ze hun geld zullen terugzien. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is daar niet mee opgezet. “We zouden beter moeten weten.”