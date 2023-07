Regen en crashes kunnen ze missen als kiespijn: waarom Spa-Francorchamps in haar voortbestaan voor cruciaal weekend staat

Onze F1-wat­cher vraagt zich af hoelang papa het feest nog betaalt: “Hoelang kan hij nog aanzien hoe Lance keer op keer in z’n onderbroek wordt gereden?”

Met geld raak je ver. Je schopt het zelfs tot in Formule 1. Papa investeerde minstens 250 miljoen in de hobby van zoonlief. Maar daarmee win je nog niet. Lance Stroll, thuisrijder in Montreal, ondervindt het. En nu hij ene Fernando Alonso als teamgenoot heeft, wordt het ook voor iedereen pijnlijk duidelijk.