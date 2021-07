Red Bull schakelt advocaat in om crash Verstappen op Silverstone te onderzoeken

Verstappen leverde in de eerste ronde van de GP op Silverstone een boeiend gevecht met Lewis Hamilton. Daarbij werd de Nederlander door de wereldkampioen aangetikt en belandde hij hard in de bandenstapel. De race van de Nederlander was daarmee voorbij en hij moest ter controle naar het ziekenhuis. Hamilton vervolgde zijn weg en kreeg een tijdstraf van tien seconden, maar dat kon hem niet van de zege afhouden.

Nu neemt Red Bull dus een advocaat in de arm. “Hij moet gaan bekijken wat in zo’n situatie mogelijk is binnen de kaders van de sportwetten”, zegt Red Bull-adviseur Helmut Marko tegen de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung. “We mogen in onze handjes knijpen dat Max er niets aan heeft overgehouden. Dit kunnen we niet laten zitten. Een schorsing zou rechtvaardig zijn.”

Hamilton pakt volle mep

Naast de schrik en het bezoekje aan het ziekenhuis, was de crash voor Verstappen ook een dure met het oog op het wereldkampioenschap. De Limburgse WK-leider kon nul punten bijschrijven, terwijl Hamilton de volle mep pakte en nog maar 8 punten achterstand heeft. Er zijn dit seizoen nog dertien races.



Hamilton en Verstappen kregen het na afloop via sociale media met elkaar aan de stok. De Nederlander verweet zijn concurrent veel te fanatiek zijn overwinning te hebben gevierd terwijl hij zelf in het ziekenhuis verbleef. “Respectloos en onsportief”, noemde Verstappen het. De Brit zelf relativeerde het voorval door te zeggen dat er weinig aan de hand was.

