Red Bull-oprichter Mateschitz (78) overleden

FORMULE 1 Onze F1-wat­cher hield ook in Spielberg zijn dagboek bij: “De situatie bij Ferrari is veranderd. En of Max dat graag ziet gebeuren”

Een week na Silverstone rijdt de Formule 1 in Spielberg, midden door het Oostenrijkse platteland. Onze journalist Jo Bossuyt volgt de grand prix het hele weekend ter plaatse en noteert opvallende en leuke dingen in zijn dagboek. Over de nonsens die Sebastian Vettel verkoopt en Lewis Hamilton die nu eindelijk weet hoe hij een bocht moet nemen. En ja, ook dat ze in Francorchamps wakker geschoten zijn.

10 juli