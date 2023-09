“Red Bull is geen winnend team dankzij Max”: Alonso maakt kanttekening bij dominantie Verstappen

Fernando Alonso kroonde zich in 2005 en 2006 tot wereldkampioen in de Formule 1, maar in de jaren die volgden kreeg de Spanjaard vooral af te rekenen met dominante concurrenten. Tussen 2014 en 2020 behaalde Lewis Hamilton maar liefst zes van z'n zeven wereldtitels, dit seizoen lijkt Max Verstappen zonder ongelukken op weg naar zijn derde wereldtitel op rij.

Dankzij die dominantie wordt zowel Hamilton als Verstappen nu al bij de beste F1-coureurs uit de geschiedenis gerekend, maar Alonso relativeert hun superioriteit in een gesprek met het Spaanse Marca. “Toen Hamilton naar Mercedes ging, heeft hij zelf niets gedaan om kampioen te worden. Het was gewoon een verandering van de regels (de intrede van de hybride motoren, red.) die voor een aardverschuiving op het circuit zorgde en Mercedes naar de top pushte.”

Volledig scherm © EPA

Nu is Red Bull en meer bepaald Max Verstappen het dominante team in de Formule 1. “Bij Max is het net hetzelfde", vindt Alonso. “Toen hij voor Torro Rosso en later zelfs Red Bull reed, bleef Hamilton alles winnen. Red Bull is geen winnend team geworden dankzij Max, daar heeft een nieuwe aanpassing van de regels in 2022 voor gezorgd. Daarom winnen ze nu elke race.”

Tegenwoordig gaat het in de Formule 1 vaak over ‘een team rond een coureur bouwen’. Alonso vindt dat nonsens. “Ik begrijp het niet wanneer mensen dat zeggen. Dit is een sport waarin technische beslissingen, regels of de inspiratie van de ingenieurs meer het verschil maken dan onze input, reacties, persoonlijkheid en rijvaardigheid. Je moet gewoon op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Veel succes hangt af van geluk.”

Volledig scherm Fernando Alonso. © Photo News