Red Bull domineert, Alonso scoort stevig: de eerste speeldag van de Gouden Formule 1 onder de loep genomen

“Ik mis hem iedere dag en ben niet alleen”: waarom het gissen blijft naar de toestand van Michael Schumacher, welke rol speelt zijn ‘levenstes­ta­ment’?

“Michael is er en tegelijk niet.” Meer moest hij niet zeggen om overal in het nieuws te komen. Boodschapper van dienst was deze keer Eddie Jordan, zijn vroegere teambaas. De waarheid? Buiten familie, advocaat en verzorgend personeel weet niemand hoe Michael Schumacher (54) er tien jaar na zijn ski-ongeval echt aan toe is. “Omdat privé privé is”, zeggen zijn naasten. Of is er meer aan de hand? En wat met het ‘levenstestament’ van de Duitser?