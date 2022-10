Red Bull-baas Horner na boete van 7 miljoen: “Wij verwachten verontschuldigen” - McLaren vindt uitleg Horner “een sprookje”

Tot de gevreesde retroactieve puntenaftrek komt het dus niet. De wereldtitel van Max Verstappen van vorig jaar blijft zo behouden. In totaal ging het ook maar om een lichte overschrijding van 1,6 procent van het budget, wat neerkomt op 2,16 miljoen euro. Naast de financiële sanctie is er ook een sportieve: het Oostenrijkse team krijgt een tijdsvermindering van tien procent in het onderzoek naar aerodynamica voor zijn bolides. Dat is onder meer de tijd die het team in het tussenseizoen kan doorbrengen in de windtunnel.

De FIA had het plafond voor het bouwen en ontwikkelen van de bolides in 2021 op 145 miljoen dollar vastgelegd. Dit seizoen is het budgetplafond vastgelegd op 140 miljoen en volgend jaar zakt het opnieuw. 2021 was het eerste jaar waarin de tien Formule 1-teams met elkaar afspraken dat ze minder geld zouden uitgeven aan de ontwikkeling van de Formule 1-auto’s. Tevens werd een maximaal uit te geven bedrag vastgesteld om zo gelijkheid tussen de teams te bevorderen en een eerlijker speelveld te creëren.

Red Bull ontkende eerder in een verklaring dat het vorig jaar meer zou hebben uitgegeven aan de ontwikkeling van de auto’s dan was toegestaan volgens het kostenplafond.

Teambaas Horner: “Dat kan ons 0,25 tot 0,50 seconde per ronde kosten”

Teambaas Christian Horner sprak er vrijdagochtend in Mexico-Stad uitgebreid over. Hij probeerde iedereen mee te nemen naar de oorsprong van het probleem. “In april 2021 hebben voor het eerst een indicatie gegeven van ons uitgavenpatroon”, legde Horner uit. “Daar is geen enkele feedback op gekomen vanuit de FIA. Daarom hadden we ook niet het idee dat het fout zou gaan toen we in maart 2022 onze uiteindelijke submissie met de FIA deelden. We dachten dat we de regels goed geïnterpreteerd hadden. Pas eind september kregen we te horen dat er dingen waren gevonden die wij moesten verduidelijken.”

Volledig scherm © AFP

“Zeven miljoen dollar is wel heel veel”, geeft Horner aan. “Daarbij komt de sportieve straf. Een reductie van 10 procent van onze tijd om de windtunnel en aërodynamische tools te gebruiken. Dat is significant. Dat kan ons 0,25 tot 0,5 seconde per ronde kosten. Deze straf duurt twaalf maanden en daarbij komt nog dat we de dupe zijn van ons eigen succes. Doordat we het constructeurs-kampioenschap hebben gewonnen, dit jaar, hebben we al minder tijd in de windtunnel dan de andere teams. Dit betekent uiteindelijk dat we vijftien procent minder tijd in de windtunnel kunnen besteden dan de nummer 2 in het kampioenschap en twintig procent minder dan de nummer 3. Dat zijn draconische verschillen en dat zal impact hebben op onze prestatie, volgend jaar.”

Voordeel heeft Red Bull er volgens Horner niet uit gehaald, maar toch aanvaardt het team de straf: “We willen dit boek nu sluiten, zeker gezien alle beschuldigingen die we de laatste weken hebben gekregen vanuit de paddock.” Voor die beschuldigingen wil Horner nu wel verontschuldigingen: “We verwachten verontschuldigingen van onze rivalen (Ferrari, Mercedes en McLaren, red.) voor de beweringen die ze hebben gedaan. We verontschuldigen ons niet voor de manier waarop we hebben gepresteerd en de manier waarop we hebben gehandeld. Al geef ik toe dat er mogelijk enkele fouten zijn gemaakt. Maar er was geen opzet, niets oneerlijks en zeker geen bedrog in het spel. En net dat is in sommige hoeken beweerd.”

Wolff: “7 miljoen is niet zo veel voor Red Bull” - Seidl: “Straf past niet bij overtreding” Mercedes-baas Toto Wolff is blij met de straf: “De FIA gaf geen krimp, ze volgden gewoon het proces. Er is heel goed gecontroleerd en dan is het goed dat er een straf komt als er iets niet klopt. Of wij die straf nu te hoog of te laag vinden.” Al leek hij de uitleg van Horner, dat het zou gaan om het anders interpreteren van de regels, niet te geloven. “Negen teams zaten onder het plafond en eentje er oven. Het is een sport waarin je op verschillende onderdelen kleine verschillen kunt maken. We hebben ons allemaal aan dezelfde regels moeten houden en dan kun je niet agressief de grenzen op gaan zoeken. Zeker omdat 2021 het eerste jaar was waarin het zo gedaan werd, moest je wat ruimte laten.” Een boete van 7 miljoen euro dus, veel geld zou je denken. “Voor Red Bull is die 7 miljoen niet veel, gezien de investeringen die ze doen aan de krachtbron en binnen het team”, zei Wolff tegenover Motorsport.com. “Ik denk dat elke straf voor ons te weinig is. En voor hen zal het weer te veel zijn. Ik denk dat het totaal van de straf een afschrikmiddel is, vooral de sportieve sanctie en in mindere mate de boete.” Volledig scherm Mercedes-baas Toto Wolff. © Photo News McLaren-teambaas Andreas Seidl vindt dan weer dat Red Bull goed wegkomt. “Het is goed om te zien dat de FIA de controles correct heeft uitgevoerd. Negen teams hebben het goed gedaan en nu is bevestigd dat een team de regels duidelijk heeft gebroken. Dat is de positieve kant. Het negatieve is dat naar mijn mening de straf niet past bij de overtreding. Ik hoop dat we in de toekomst strengere straffen krijgen.” Voor de uitleg van Red Bull-teambaas Christian Horner had Seidl geen belangstelling: “Ik heb er niet naar geluisterd, want ik kan me zo voorstellen dat het weer een sprookje was. Daar heb ik geen interesse in.” McLaren irriteerde Horner al eerder met een door CEO Zak Brown verstuurde brief aan de FIA. Die stond volgens de Red Bull-baas vol ‘fictieve beschuldigingen’. Volledig scherm McLaren-teambaas Andreas Seidl. © Photo News

Bekijk ook: Red Bull krijgt boete opgelegd van 7 miljoen dollar

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Volledig scherm © Photo News