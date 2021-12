Red Bull-baas dient Mercedes van repliek: “Hamilton een vogel voor de kat? Dat was hun eigen fout”

Formule 1De F1-titel is definitief uitgereikt, maar de (harde) woorden zijn nog niet gaan liggen. Red Bull-teambaas Christian Horner over de houding van Mercedes na de GP in Abu Dhabi. “Het is een schande dat er niemand aanwezig was bij de podiumceremonie.” Want, zo zegt Horner, moet Mercedes de hand in eigen boezem steken waarom Lewis Hamilton z’n achtste titel misliep.

Inmiddels kan een boek geschreven worden over de apotheose in de Formule 1. Daarin veel uitspraken van Mercedes-baas Toto Wolff, die vindt dat zijn renstal onrecht is aangedaan door de beslissing aan het einde van de race in Abu Dhabi. Max Verstappen mocht tijdens de safety car tot aan de achtervleugel van Lewis Hamilton rijden - u kent het hele verhaal inmiddels. “We werden serieus benadeeld”, klonk het onder andere. “Lewis bleef hulpeloos achter. Als we worden blootgesteld aan willekeurige beslissingen, dan stoppen we met van deze sport te houden.” Wolff vocht de titel tevergeefs aan, zag wel af van het beroep maar trok niet naar het FIA-gala.

Quote Veel mensen zeggen dat Hamilton door de beslissing van de wedstrijd­di­rec­teur een vogel door de kat was. Maar het was de fout van Mercedes zélf. Red Bull-baas Christian Horner

In een uitgebreid interview met The Telegraph doet nu Red Bull-chef Christian Horner zijn zegje. Hij vindt het niet kunnen dat niemand van Mercedes aanwezig was tijdens de podiumceremonie van Verstappen en zijn kroning tot wereldkampioen. “Het is teleurstellend en een schande dat niemand van de Mercedes-crew rond het podium stond. Het is jammer dat ze het allemaal zo opvatten. De emoties liepen blijkbaar hoog op. Maar ze moeten beseffen dat, als je al acht jaar een winnende machine bent, daar ook wel eens een einde aan zal komen.”

Wolff wees dus naar de beslissingen van wedstrijddirecteur Michael Masi. Horner vindt vooral dat Mercedes de fout bij zichzelf mag zoeken. “Het is oneerlijk welke kritiek Michael te verduren krijgt. Veel mensen zeggen dat Hamilton een vogel door de kat was. Dat was hun eigen fout. Mercedes maakte een tactische misser door Lewis niet meteen naar de pitstop te roepen. Ze bráchten hem in die situatie.” En kon de Nederlander in de slotronde - op verse banden - dus makkelijk voorbij zijn rivaal. “Lewis had gedacht dat Max in de zesde ronde zou aanvallen. Wel, hij deed het al in de vijfde. Lewis verdedigde niet eens, hij was compleet verrast. Classic Verstappen.”

