Formule 1 "Binnen vijf jaar een vrouw op de startgrid? Als er een meteoriet inslaat misschien": uitspraak F1-baas valt niet in goede aarde

Niet iedereen is even opgezet met een uitspraak die Formule 1-baas Stefano Domenicali gisteren heeft gedaan in de aanloop naar de Grote Prijs Formule 1 in Francorchamps. Hij gaf op nogal ongelukkige wijze aan dat hij niet verwacht dat er meteen vrouwen op de startgrid zullen verschijnen. Vooral viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel bindt de kat de bel aan.

26 augustus