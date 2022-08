Raymond Vermeulen, vroeger manager van papa Jos en nu de man naast wereldkampioen Max Verstappen: “Max is niet bezig met geld”

Hij was gek op karten en zocht een nieuwe motor. Iemand zei: “Je moet in Montfort (Nederlands Limburg, red.) zijn bij de Verstappens. Zo ontmoette Raymond Vermeulen ene Jos Verstappen, raakte bevriend en werd diens manager. Een rol die hij jaren later weer oprakelde om zich over zoon Max te ontfermen. “Eigenlijk gebeurde het allemaal heel spontaan, en dat maakt het zo mooi ook”, zegt hij. “We trokken samen naar de kartbaan, ook in Genk, daar ontmoetten we Sofie (Kumpen, moeder van Max, red.), en later rolde ik in het zakelijke aspect toen Jos F1 ging rijden. Als vanzelf. Zo dacht ik nooit dat ik na Jos ooit nog in de paddock zou opduiken als manager van een coureur. En zie nu…”