PORTRET. ‘Halve Vlaming’ Lando Norris: de speelvogel die ondanks vervelende ervaringen de nieuwe darling van Silverstone werd

Graag wat trager: concurren­tie Red Bull lobbyt volop om voordeel DRS-zones in te perken

Tot nader order is Red Bull niet te kloppen op het asfalt. En de kans is statistisch klein dat daar verandering in komt. Typisch Formule 1: dan maar op een andere manier proberen. Politiek dus. Hoe de concurrentie lobbyt om de troeven van de Red Bull RB19 weg te vijlen.