PORTRET. ‘Doctor in de Genadeloosheid’: Helmut Marko, de man die niemand ontziet (en dat weet Nyck de Vries nu ook)

Wachten op witte rook leidt tot spanning: waarom de contract­ver­len­ging van Hamilton maar blijft aanslepen

Het was de bedoeling. Hier in Silverstone met grote trom zijn nieuwe contract aankondigen. Niet dus. Mercedes en Lewis Hamilton (38) zijn er nog altijd niet uit. “Omdat hij met pensioen gaat”, panikeert de Britse pers al. Maar is dat wel zo? Onze F1-watcher legt uit.