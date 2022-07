Poging tot karaktermoord op Verstappen? Hoe Engelse pers oude rivaliteit weer lijkt op te poken na uitspraak Piquet

Formule 1In Silverstone wordt vooral niet over autosport gepraat. Des te meer over het n-woord van Nelson Piquet. Een incident dat als bij wonder perfect past in wat het weekend van ene Lewis Hamilton moet worden. Toeval of poging tot karaktermoord op die oude rivaal?