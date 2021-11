Pijlsnelle Hamilton start in Qatar op pole met in zijn zog rivaal Verstappen

Formule 1Op weg naar een spannend eerste rondje (en meer?) in Qatar. Lewis Hamilton (Mercedes) start morgen vanop de pole met in zijn zog WK-leider en grote concurrent Max Verstappen (Red Bull). Het verschil op de chronometer was groot: de Brit was bijna een halve seconde sneller. Valtteri Bottas (Mercedes) reed op het Losail International Circuit in de buurt van Doha de derde kwalificatietijd.

Het ging over vleugels, de laatste dagen. Over topsnelheid. Over een raketmotor. Er werd geblaft, geïnsinueerd en beschuldigd over en weer. Maar tussen al het modder gooien door in Qatar werd er ook nog gewoon gekwalificeerd. En ja, natuurlijk ging het op het ruim vijf kilometer lange en extreem vlakke Losail International Circuit wéér tussen Mercedes en Max Verstappen. Voorlopig de gevierde man in Qatar: Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen greep de pole tijdens de eerste serieuze krachtmeting op het woestijnrondje in 1.20,827.

“Ik moest er diep voor gaan, want zo lekker ging het in de vrije trainingen nog niet. Maar ik heb veel dingen aangepast, wat wel gewerkt heeft, vermoed ik”, vertelde Hamilton, die voor de 102de keer van pole start. “Ik had ook wat last van m’n maag, eerder deze week. Maar vannacht heb ik lekker geslapen en na dit resultaat voel ik me helemaal fantastisch.”

De Brit, vorige week al angstaanjagend rap in Brazilië waar hij profiteerde van een nieuwe verbrandingsmotor, hield Max Verstappen met een ruime marge (0,455) achter zich. “Wel, ik heb het geprobeerd”, berustte Verstappen, die de tweede Mercedes wel achter zich hield. Valtteri Bottas volgde als derde op 0,651. “We kwamen een beetje tempo tekort”, analyseerde Verstappen. “Alles is nog speelbaar, maar ik dacht wel dat we iets sterker zouden zijn hier. Het was een beetje moeilijk voor ons, deze kwalificatiesessie.”

Verrassend: Perez, ploegmaat van Verstappen bij Red Bull en vierde in de WK-stand, haalde Q3 niet en start morgen als elfde. Slecht nieuws voor de Nederlander die alle hulp en stoorwerk tegen de twee Mercedessen kan gebruiken. Ook Leclerc (Ferrari, 13de) wacht morgen een inhaalrace op het gloednieuwe circuit van Qatar.

De strijd om de F1-wereldtitel is dit seizoen een ware nek-aan-nekrace tussen Verstappen en Hamilton. De Nederlander heeft met nog drie GP’s voor de boeg (inclusief die in Qatar) veertien punten voor op de Brit. De titelstrijd was overigens nooit zo vijandig, zo brak vorig weekend een oorlog los tussen Mercedes en Red Bull.

De race start morgen om 15u.

