Pijlsnelle Hamilton in Qatar op pole, Verstappen dreigt tweede plek kwijt te spelen na negeren gele vlag

Formule 1Moet Max Verstappen een gridstraf vrezen? De WK-leider eindigde de kwalificaties in Qatar als tweede, achter de ongenaakbare Lewis Hamilton, maar moet zich morgen verantwoorden voor het negeren van een gele vlag in de slotronde van Q3. Na de hetze in Brazilië spreken sancties dus mogelijk opnieuw een woordje mee.

Tussen al het modder gooien door de afgelopen week werd er ook nog gewoon gekwalificeerd in Qatar. En ja, natuurlijk ging het op het ruim vijf kilometer lange en extreem vlakke Losail International Circuit wéér tussen Mercedes en Max Verstappen. Voorlopig de gevierde man in Qatar: Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen greep de pole tijdens de eerste serieuze krachtmeting op het woestijnrondje in 1.20,827.

Volledig scherm Hamilton. © Photo News

“Ik moest er diep voor gaan, want zo lekker ging het in de vrije trainingen nog niet. Maar ik heb veel dingen aangepast, wat wel gewerkt heeft, vermoed ik”, vertelde Hamilton, die voor de 102de keer van pole start. “Ik had ook wat last van m’n maag, eerder deze week. Maar vannacht heb ik lekker geslapen en na dit resultaat voel ik me helemaal fantastisch.”

Volledig scherm Lewis Hamilton. © AFP

De Brit, vorige week al angstaanjagend rap in Brazilië waar hij profiteerde van een nieuwe verbrandingsmotor, hield Max Verstappen met een ruime marge (0,455) achter zich. “Wel, ik heb het geprobeerd”, berustte Verstappen, die de tweede Mercedes wel achter zich hield. Valtteri Bottas volgde als derde op 0,651. “We kwamen een beetje tempo tekort”, analyseerde Verstappen. “Alles is nog speelbaar, maar ik dacht wel dat we iets sterker zouden zijn hier. Het was een beetje moeilijk voor ons, deze kwalificatiesessie.”

Volledig scherm Max Verstappen. © AFP

Die tweede startplek van Verstappen is echter in gevaar. De Nederlander moet zich morgenmiddag om 13.00 uur bij de wedstijdleiding melden voor het negeren van gele vlaggen in de slotronde van de kwalificatie. Hij had niets gezien, zei hij. Geen gele vlaggen, niets. Maar die waren echter wel te zien, zo toonden beelden na de kwalificatie aan. En die moet de wedstrijdleiding in Qatar ook onder ogen hebben gekregen. Want bijna drie uur na afloop van de kwalificatie kwam daar het gevreesde bericht: Verstappen moet zich melden bij de stewards voor het ‘niet respecteren van dubbele gele vlaggen’ die gewaaid werden omdat Gasly zijn band aan gort had gereden op het rechte stuk. Het was in zijn tweede run van Q3, waar Verstappen niet van het gas ging zoals voorgeschreven bij dubbel geel. Een rondetijd die hij al niet meer nodig had voor de tweede plaats op de startgrid. Maar de vraag is nu wat de stewards gaan doen. Blijft het bij een reprimande? Wordt zijn rondetijd gewist, waarmee hij nog steeds tweede zal blijven? Of wordt hij achteruit gezet op de startgrid? Dat gebeurde hem in Mexico twee jaar terug voor exact dezelfde overtreding. Toen kostte het de Nederlander drie plaatsen op de grid.

Volledig scherm Verstappen. © Photo News

Verrassend: Perez, ploegmaat van Verstappen bij Red Bull en vierde in de WK-stand, haalde Q3 niet en start morgen als elfde. Slecht nieuws voor de Nederlander die alle hulp en stoorwerk tegen de twee Mercedessen kan gebruiken. Ook Leclerc (Ferrari, 13de) wacht morgen een inhaalrace op het gloednieuwe circuit van Qatar.

De strijd om de F1-wereldtitel is dit seizoen een ware nek-aan-nekrace tussen Verstappen en Hamilton. De Nederlander heeft met nog drie GP’s voor de boeg (inclusief die in Qatar) veertien punten voor op de Brit. De titelstrijd was overigens nooit zo vijandig, zo brak vorig weekend een oorlog los tussen Mercedes en Red Bull.

De race start morgen om 15u.

Volledig scherm Het circuit in Qatar. © ANP Graphics

Volledig scherm Bottas. © AFP