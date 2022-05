Pérez vond het oneerlijk, Horner legt uit waarom Verstappen mocht passeren: “Het had geen zin om Sergio en Max te laten duelleren”

“Ik sprak meteen met Pérez (na een extra pitstop uiteindelijk tweede op 13 seconden, red.) toen hij uit de auto kroop. Het probleem van elke coureur is dat ze geen duidelijk overzicht hebben van de strategie of hoe de volledige race zich ontrolt. Het emotionele en gevoelsmatige zal bij hen altijd de bovenhand nemen. Het ploegenspel was erg belangrijk. Sergio begreep ook wel dat het geen eerlijk gevecht was tussen Max en hemzelf. Het verschil in snelheid op dat moment was te groot, omdat er een verschillende strategie was (Verstappen deed drie pitstops, Pérez stond op dat moment nog op een tweestopstrategie, red.). Max reed twee seconden sneller per ronde. Sergio was al veel langer op zijn setje mediums aan het rijden. Het had gewoon geen zin om hen te laten duelleren. We wilden dat ze veilig arriveerden, niet dat ze in een gevecht verwikkeld raakten.”