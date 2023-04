Pérez knalt in straten van Bakoe naar winst na soevereine race, safety car nekt Verstappen

Bijgevolg mocht Charles Leclerc voor de eerste keer dit seizoen op de pole starten op zondag. Lang heeft hij niet kunnen genieten van zijn goede uitgangspositie, want de Monegask werd al snel overvleugeld door de twee Red Bull-wagens. Het was toen al duidelijk dat zij gingen strijden om de winst in Bakoe. De spanning kwam even terug in de wedstrijd toen Nyck de Vries van de baan vloog. Een safetycar was het gevolg en alles kwam weer samen.