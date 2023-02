OVERZICHT. Zidane als ambassadeur van Alpine, kleine aanpassingen bij Red Bull en opnieuw zwart voor Mercedes: dit zijn alle nieuwe F1-bolides

FORMULE 1Op 5 maart gaat in Bahrein het nieuwe Formule 1-seizoen van start. Alle teams hebben intussen hun auto voor de nieuwe jaargang gepresenteerd. Hieronder zetten we alle bolides op een rij.

Red Bull heeft in de Verenigde Staten alleen de livery en niet de ‘echte’ 2023-wagen getoond. Daarmee wil het team van Max Verstappen en Sergio Pérez voorkomen dat concurrentie al aan de haal gaat met enkel belangrijke details van het nieuwe ontwerp. Om die reden werd alleen de kleurstelling, die grotendeels gelijk is aan die van vorig seizoen, van de RB19 onthuld. Dat de nieuwe auto bij de ‘officiële presentatie’, niet de nieuwe auto is, wordt stilaan een traditie bij Red Bull. Het is veeleer een kruising tussen die van vorig jaar en wat de échte nieuwe moet worden.

“We borduren verder op het succes van de vorige bolide”, vertelde teambaas Chris Horner. “Er zijn wat kleine aanpassingen aan de aerodynamica. Ook de banden zijn een tikje anders.” Ook werd bekend dat Red Bull en Ford vanaf 2026 de handen ineen slaan op motorisch vlak. Het team van Verstappen werkt op dit moment samen met Honda. “2026 lijkt ver weg, maar in de F1-wereld is dat morgen. We zijn enorm enthousiast en kijken uit naar wat we samen kunnen bereiken”, zei Horner.

Volledig scherm De bolide van Red Bull, waarin wereldkampioen Max Verstappen zal rijden. © AFP

Volledig scherm © REUTERS

In de SF-23 hoopt Ferrari met Charles Leclerc en Carlos Sainz komend seizoen een nieuwe wereldtitel van het Red Bull van Max Verstappen te voorkomen. Ferrari koos voor een presentatie op het eigen complex in Maranello, direct gevolgd door een testrit met de nieuwe auto. Teambaas Frédéric Vasseur vertelde dat in de winter flink gesleuteld is aan de Ferrari om de auto betrouwbaarder te maken. “Dat aspect kon beter, dat was geen geheim. Ik denk dat we er goed voor staan, want qua snelheid behoorden we vorig jaar al tot de besten.”

Volledig scherm De bolide van Ferrari. © via REUTERS

Volledig scherm © Photo News

Mercedes

Het team van Mercedes heeft woensdagochtend de W14 gepresenteerd, waarmee Lewis Hamilton en George Russel in 2023 een gooi naar de wereldtitel zullen doen. De Duitse formatie heeft gekozen voor een overwegend zwarte livery. “Toen we de livery in 2020 veranderden (van zilver naar zwart, red.), was de belangrijkste drijfveer natuurlijk het ondersteunen van de doelen op het gebied van diversiteit en gelijkheid. De kleur zwart werd op dat moment onderdeel van ons DNA, dus we zijn blij dat we daarnaar terugkeren”, aldus teambaas Toto Wolff.

Volledig scherm De bolide van Mercedes. © AFP

Alfa Romeo

Alfa Romeo was het eerste F1-team dat ervoor gekozen heeft om niet alleen de livery, maar ook daadwerkelijk de bolide voor 2023 te presenteren. De wagen waarmee Valtteri Bottas en Guanyu Zhou hoge ogen moeten gooien, ziet er komend jaar een stukje anders uit dan vorig seizoen, want het Zwitserse team heeft gekozen voor voornamelijk rode accenten. “Het doel voor dit seizoen is om hoger te eindigen dan vorig jaar en veel consistenter te zijn”, aldus Bottas. “Ik droom ook altijd stiekem van het podium.”

Volledig scherm De bolide van Alfa Romeo. © Alfa Romeo

McLaren

De MCL60, die verwijst naar het 60-jarige bestaan van de renstal, heeft net als de wagen van afgelopen seizoen de kleuren papaya-oranje en lichtblauw, maar de kleur zwart is dit jaar iets nadrukkelijker aanwezig. Lando Norris en Oscar Piastri zullen erin rijden.

Volledig scherm De bolide van McLaren. © AFP

Aston Martin

Dit seizoen wil Aston Martin, dat Fernando Alonso en Lance Stroll afvaardigt, vanaf het begin van het jaar een competitieve wagen hebben. “Ons doel is dit jaar een wagen die meteen kan presteren vanaf het eerste moment dat ie de baan opgaat”, zegt teambaas Mike Krack. “Het jaar goed starten en dat momentum vasthouden is noodzakelijk als we verder willen oprukken op de grid.”

Volledig scherm De bolide van Aston Martin. © AFP

Williams

Met de FW45 is opnieuw gekozen voor een blauwe kleurstelling. Williams, het team van Alex Albon en Logan Sargeant, koos er net als Haas en Red Bull voor om enkel het design van de bolide te presenteren aan de buitenwereld. Verder kondigde de Britse renstal ook de samenwerking met oliemaatschappij Gulf aan.

Volledig scherm De bolide van Williams © AFP

AlphaTauri

Met Yuki Tsunoda en Nyck de Vries hoopt AlphaTauri weer terug te keren in de middenmoot. Dat wil het doen met de AT04, die tijdens de New York Fashion Week werd gepresenteerd. Waar Red Bull de nieuwe auto lanceerde om een samenwerking met Ford aan te kondigen, koos AlphaTauri New York uit om een nieuwe kledingcollectie te lanceren. In veel opzichten lijkt de AT04 op de bolide van vorig jaar, al is er nu rood toegevoegd door de nieuwe sponsor Orlen.

Volledig scherm De bolide van AlphaTauri. © AlphaTauri

Haas F1 Team

De wagen van Haas, waarmee Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg zullen rijden, zal door het leven gaan als de VF23. Titelsponsor MoneyGram, nieuw bij de renstal sinds dit jaar, heeft zoals verwacht een prominente plek toebedeeld gekregen, op zowel de voorvleugel als aan het uiteinde van het chassis. Ten opzichte van het design van vorig seizoen heeft de Amerikaanse renstal dit jaar voor meer zwarte accenten gekozen.

Volledig scherm De bolide van Haas. © Haas F1 Team

Alpine

De Franse renstal Alpine heeft gisteren als laatste team zijn bolide voor het komende seizoen in de Formule 1 voorgesteld. De A523 van Alpine, het vroegere Renault, heeft de intussen traditionele blauw-roze kleuren, met zwarte accenten aan de zijkanten. Voor de eerste drie Grote Prijzen van het seizoen, in Bahrein, Saoedi-Arabië en Australië, zal de bolide volledig in het roze zijn, de kleuren van hoofdsponsor BWT.

Op 5 maart in Sakhir verschijnt Alpine met de Franse piloten Esteban Ocon en Pierre Gasly aan de start van het nieuwe seizoen. Alpine eindigde vorig seizoen op een meer dan degelijke vierde plaats in het constructeurskampioenschap. “En dat is ook komend seizoen onze minimumdoelstelling”, verduidelijkte algemeen directeur Laurent Rossi.

Volledig scherm De bolide van Alpine © AFP

Maar straffer dan de nieuwe bolide van Alpine, is de nieuwe ambassadeur. Niemand minder dan Zinedine Zidane woonde de presentatie bij en zal Alpine vertegenwoordigen. “Ik ben gepassioneerd door Formule 1 en een bijzondere genegenheid voor Alpine. Ik hou van hun visie en zeker van hun programma’s om gelijke kansen na te streven.” Alpine is bovendien al twee jaar betrokken bij de organisatie van de Ballon d’Or en lijkt met de komst van Zidane nu ook echt een brug te willen slaan tussen Formule 1 en voetbal.

Volledig scherm Zinedine Zidane is de nieuwe ambassadeur van Alpine en woonde de voorstelling van de wagen bij. © AFP