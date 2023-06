Oppermachtige Verstappen gunt concurrentie niets in GP van Spanje, Mercedes-duo kruipt mee op podium

Verstappen wint GP van Monaco met overschot na kletsnat slot, frustreren­de namiddag voor ploegge­noot Pérez

Zonder verpinken. Max Verstappen heeft voor de tweede keer de Grote Prijs van Monaco op zijn naam gezet. De wereldkampioen in Formule 1 reed van begin tot eind aan de leiding. Zelfs de regen in het slot sloeg de Nederlander niet uit zijn lood. Hij loopt heel wat punten uit op eerste achtervolger en ploeggenoot Sergio Pérez, die een frustrerende namiddag beleefde in de staart van de race. Fernando Alonso en Esteban Ocon kropen als nummer twee en drie mee op het podium.