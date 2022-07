Ophef over seksistisch gedrag Nederlandse Max Verstappen-fans, Mercedes nodigt lastiggevallen vrouw uit

Diverse vrouwelijke bezoekers van de Formule 1-race in Oostenrijk doen hun beklag over het gedrag van de daar aanwezige, voornamelijk Nederlandse fans. Ook bij de organisatie zijn klachten binnengekomen. Coureurs en Formule 1-teams hebben hun afschuw uitgesproken over het gedrag.

Mercedes heeft tijdens de race, die vanmiddag om 15.00 uur begon, een vrouwelijke fan uitgenodigd in de garageruimte van de renstal. Dronken toeschouwers zouden haar jurk omhoog hebben getrokken, en tegen haar gezegd hebben dat ze geen respect verdiende omdat ze een Hamilton-fan was. Dat melden diverse Formule 1-sites. Het zou gaan om een Tsjechische vrouw.

“We kwamen erachter dat dit gebeurd is en dat is gewoon niet oke”, zegt teambaas Toto Wolff tegen de site. “Dit moet stoppen. Als jij een Formule 1-fan bent, voor welk team of welke coureur dan ook, kun je niet racistisch, seksistisch of homofoob zijn. Dan pas je niet bij Formule 1 en dan willen we jou niet.”

“Het is vreselijk”

De uitspraken volgen op de ophef die ontstond na meldingen van vrouwen op sociale media. “Het is alsof ze nog nooit een vrouw gezien hebben”, zegt een van de bezoekers op Twitter. “Ik liep langs een tribune, en er werd alleen maar gefloten en geroepen.”

“Ik ben ook op het circuit”, zegt een andere bezoeker. “En ik heb vreselijke dingen gezien. Het meisje dat ijs verkoopt wordt onophoudelijk lastig gevallen door oudere dronken mannen. Het is vreselijk.”

“Ik moest vechten tegen een paniekaanval en om niet de hele weg naar de uitgang te huilen omdat ik zo bang was”, zegt ‘Julia’. “Morgen komen we terug voor de race, maar we komen daarna nooit meer naar deze Grand Prix en dat is een belofte.”

‘Lena’ vat de ervaring samen: “Mijn verwachtingen waren laag, maar holy cow 😭: racistische, homofobe uitlatingen, vrouwen naroepen, ongepaste taal, aanraken: de lijst groeit en groeit.”

In een reactie zegt de Formule 1-organisatie dat de klachten ook hen hebben bereikt. “We hebben gehoord dat sommige fans het slachtoffer zijn geweest van compleet onacceptabel commentaar van anderen bij de GP van Oostenrijk. We nemen deze zaken zeer serieus, hebben het besproken met de promotor van het evenement en de beveiliging, en zullen in gesprek gaan met de mensen die deze incidenten gemeld hebben. Dit soort gedrag is onacceptabel en zal niet getolereerd worden.”

Red Bull, het team van wereldkampioen Max Verstappen, veroordeelde het vermeende wangedrag ook. “We hopen dat de beveiliging en de autoriteiten hier snel iets aan doen. Dit is volstrekt onaanvaardbaar”, staat in een verklaring. Verstappen zei “schokkende dingen” te hebben gelezen. “Dit kan duidelijk niet. Dat zou ik niet hoeven te zeggen. Een normaal mens zou zich niet op deze manier gedragen en weet dat ook”.

Carnaval

De wedstrijd op de Red Bull Ring in Spielberg staat bekend als Grand Prix die de laatste jaren overspoeld wordt door Nederlandse Max Verstappen-fans, voornamelijk mannen. Ze slapen op een van de grote campings in de buurt van het circuit, zorgen op de tribunes voor een oranje, carnavaleske sfeer, en maken er in de dagen voor de GP een feestje van. Maar aanwezigen ter plaatse zien ook dat een deel van de fans zich daarbij niet weet te gedragen.

De Formule 1 kent meer voorbeelden van dubieus supportersgedrag, maar dat hangt dan vooral samen met sportieve rivaliteit, de laatste jaren vooral die tussen Max Verstappen en zijn Britse concurrent Lewis Hamilton. Die laatste beklaagde zich dit weekend nog over het gedrag van de Max-fans. Sommigen van hen begroetten zijn crash vrijdag tijdens de kwalificatie met gejuich. De zevenvoudig wereldkampioen vloog hard in de muur en was blij dat hij ongedeerd kon uitstappen.

“Tijdens de crash kreeg ik de reacties vanaf de tribune niet mee, want er gingen veel dingen door mijn hoofd”, reageerde Hamilton gisteren. “Ik hoorde het pas achteraf en keur het absoluut niet goed. Een coureur kan na zo’n crash wel in het ziekenhuis belanden. Gaan we dat toejuichen?”

Meermaals in kont geknepen

Nienke (23) is een van de vrouwelijke bezoekers van de GP. Ze zegt tegen deze site dat het over het algemeen ‘een erg gaaf weekend’ is, maar stelt tegelijk dat het waar is wat op social media gezegd wordt. Ook zelf had ze vervelende ervaringen. “Het begon toen we net waren aangekomen op de camping. We waren bezig onze spullen uit te pakken en een man maakte de opmerking dat ik alleen mee was zodat ik kon koken voor mijn vader en broertje.”

Nienke droeg een pet van de Thaise F1-coureur Alexander Albon. “Een jongen vroeg of ik niet goed was, dat ik die pet op had. Daarna zei hij tegen mijn vader dat ik die pet op had omdat ik ‘bruine mannetjes lekker vind’.”

Daar bleef het niet bij. “In de Fan Zone ben ik verscheidene keren in mijn kont geknepen tijdens de afterparty. Op de weg terug naar de camping sloeg ineens een man zijn arm om me heen en kwam met zijn gezicht heel dichtbij mij. Ik moest hem echt een duw geven. Je merkt dat heel veel mensen dronken zijn, echt al heel vroeg op de dag. Maar ik vind niet dat dit een excuus moet zijn voor dit gedrag.”

Niet grappig

De Nederlands Max-fan Thijs, deelt zijn ervaring ook op Twitter. “Vorig jaar was ik in Oostenrijk. Iedere keer dat er een vrouw of meisje langs de grote tribune liep, werd er geroepen en gefloten, ook door vaders die met kinderen waren. Ze zongen 'daar moet een piemel in’. De meesten zullen het als een grap bedoeld hebben, maar als je dit naar jonge meisjes roept, is dat waarschijnlijk niet grappig voor hen. En het waren niet een paar mensen, maar echt de helft van alle mensen op de tribune.”

