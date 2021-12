Ophef om “smakeloos” kerstspotje met crashende Verstappen: “Wie heeft dit bedacht? Schaam jullie”

Formule 1 Verstappen is gewaar­schuwd: titelcon­cur­rent Hamilton rijdt in Djedda weer met ‘raketmotor’

Lewis Hamilton heeft in de komende Grote Prijs van Saudi-Arabië, de voorlaatste race van dit seizoen in de Formule 1, weer de beschikking over de ‘raketmotor’ waarmee hij de GP van Brazilië won. Die krachtbron was volgens Mercedes niet geplaatst in de auto waarin de Brit zondag de GP van Qatar op zijn naam zette.

22 november