“Ook volgend jaar F1 in Francorchamps”: onze watcher zag eerste ontwerp voor kalender van 2024

En dat jaar geleden, dat schrijven we niet zomaar. Het is ondertussen immers traditie: als het tijd is voor de Grand Prix van Canada, volgende week dus, duikt doorgaans een eerste versie op van de kalender voor het volgende seizoen. Een ontwerp, dus. Net zoals een jaar geleden, toen we hier meldden dat Francorchamps niet te bespeuren viel op die eerste versie, kon HLN het eerste kladje ook deze keer inkijken. En ja, Francorchamps staat er deze keer wel al meteen op.

Het komt niet als een verrassing. België heeft sinds eind 2022 geen contract meer, en ziet zijn lot sindsdien afhangen van wat in Zuid-Afrika gebeurt. De Amerikaanse bazen van de Gormule 1 willen immers een Grand Prix op het Afrikaanse continent en rekenden daarvoor op het circuit van Kyalami bij Johannesburg, in de jaren zeventig en tachtig vaste prik op de kalender. Maar het dossier raakte daar een jaar geleden al niet rond, zodat Francorchamps de plaats van Kyalami op kalender 2023 mocht innemen. Dat is precies wat nu opnieuw gebeurt, alleen wat vroeger deze keer.

Volledig scherm © Photo News

Het gaat uiteraard nog maar om een eerste ontwerp van de kalender, zodat het nog alle kanten uit kan. Alleen: er in deze fase al op staan, is heel wat beter dan de situatie van een jaar geleden. En zo lang je als land blijft meedraaien, hoe groter de kans dat je telkens wel weer wat geregeld krijgt. Want dat is voortaan het lot van zowat alle Europese Grand Prix: aflopende contracten zullen niet meer vervangen worden door nieuwe van lange duur. Maar veeleer door overeenkomsten voor één of maximaal twee seizoenen. Dat is het gevolg van twee ontwikkelingen: de F1 Group koestert het plan om in de toekomst meer races zelf te promoten en organiseren, en heeft daarvoor oorden nodig waar in de loop van het weekend al snel een slordige 400.000 mensen kunnen worden aangevoerd -kassa kassa met merchandising en VIPs. Dat is lang niet altijd mogelijk op de traditionele circuits, zoals Barcelona of Monaco. Zodat zelfs de toekomst van die ooit heilige oorden onzeker wordt. Ten tweede is de vraag naar een F1-race veel groter dan er plaatsjes zijn op de kalender. Vandaag wil de hele wereld een Grand Prix. De F1 Group kan dus rustig gaan selecteren en de financieel gunstigste oorden kiezen.

Geen beurtrol

Opvallend op die eerste ontwerpkalender: ook bij onze noorderburen van Zandvoort is in dit stadium een Grand Prix voorzien, in 2024. Er deden de jongste dagen wilde geruchten de ronde over een beurtrol tussen Francorchamps en Zandvoort, die vanaf volgend jaar al in voege zou treden, maar daar is voorlopig dus niets van aan.

Het is in ieder geval duidelijk dat organisator Spa Grand Prix vorig jaar een zeer goede indruk maakte op de hoge omes van de F1. Het komt er eind juli dus meer dan ooit op aan om een vlekkeloze Grand Prix neer te zetten: een vol huis (is nu al voor mekaar), voldoende randanimatie (was vorig jaar al dik in orde) en als het even kan een nog veel performanter verkeersplan - vorig jaar het grote minpunt.

Volledig scherm © BELGA