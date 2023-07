Ook in Hongarije staat er geen maat op Max Verstappen, Norris en Pérez mogen mee op het podium

Lando Norris speculeerde zaterdag nog brutaal over een scenario waarin hij Max Verstappen bij de start weer in zou halen. “Het zou mooi zijn als Max hetzelfde kan doen als in Silverstone”, zei de jonge Brit, refererend aan zijn inhaalactie aan het begin van de Grand Prix van Groot-Brittannië, twee weken geleden. Misschien maakte hij daarmee wel net dat beetje extra vastberadenheid los bij Verstappen, die naast Norris toch al flink zat te knarsetanden na zijn tweede plek in de kwalificatie.

Want de wereldkampioen begon bijzonder scherp aan de Grand Prix van Hongarije. Hij hoefde zich door zijn sterke start helemaal niet druk te maken om de McLaren achter zich, maar stoof in plaats daarvan voorbij Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur startte van poleposition, maar raakte de leiding meteen kwijt. Niet alleen dat, hij zakte door zijn matige start terug naar plek vier.

Volledig scherm © AP

“Sorry daarvoor, jongens”, verzuchtte de zevenvoudig wereldkampioen via zijn boordradio. Misschien was hij toch een beetje nerveus voor zijn eerste poleposition sinds december 2021. Hoe dan ook verspeelde hij zijn kansen op een echte strijd met Verstappen om de race-overwinning linea recta.

Ook al kreeg de Brit daarna via zijn boordradio nog even te horen dat het ‘hammer time’ was, na de eerste bocht was de Nederlander snel gevlogen. Hij was niet alleen veel sneller dan de rest, hij hield zijn banden ook weer uitstekend heel, waardoor hij zijn eerste pitstop erg lang kon uitstellen en daarna op verser rubber dan de rest zijn voorsprong kon blijven uitbouwen.

Achter de Nederlander rukte zijn teamgenoot Sergio Perez ook sterk op. De Mexicaan was vanaf plek negen gestart, maar zorgde ervoor dat hij aan het einde van de race nog om plek twee kon strijden. Dat werd geen gevecht met Hamilton, want de Mercedes-coureur kwam niet meer in de buurt van Norris. Dat lukte Perez dus wel. Maar meer dan in de buurt van de McLaren, kwam hij niet. En dus werd de jonge Brit voor de tweede race op rij tweede achter Verstappen, die wegsprint bij de concurrentie.

Volledig scherm Lando Norris. © REUTERS

Want doordat het Perez niet lukte om nog naar de tweede plek te rijden, groeit het gat in het wereldkampioenschap naar al 110 punten. Verstappen heeft het te danken aan de meest dominante fase van zijn carrière. De overwinning op de Hungaroring was zijn zevende zege op rij. Daarmee evenaart hij de lange zegereeksen van Alberto Ascari, Michael Schumacher en Nico Rosberg. Alleen Sebastian Vettel won ooit nog meer races achter elkaar in de Formule 1.

Volledig scherm © REUTERS

Liveblog bekijk belangrijke updates VERSTAPPEN WINT! 67/70: Kan het nog voor Hamilton? Kan Hamilton dan nog naar Pérez toe? Het verschil is iets meer dan 3 seconden, met nog vier rondes te gaan. 64/70: Dan toch geen één-tweetje? Pérez komt al rondes lang niet dichter bij Norris. Hij wordt duidelijk gehinderd door al het verkeer, wat het gelukje is voor de McLaren. 60/70: Pérez lijkt tweede te worden Wat is Norris gestrest. Nog 3,1 seconden heeft hij op Pérez, dat wordt lastig. LAP 60/70



Can Lando hold on to P2? #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/r6X5P0d1wJ — Formula 1 (@F1) July 23, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. 57/70: Hamilton voorbij Piastri Hamilton remt Piastri eruit voor P4. Meer zat er niet in na die slechte start. 54/70: Snelste ronde Verstappen De snelste ronde staat nu op naam van Max Verstappen met 1'20"504 en dat levert hem virtueel één extra WK-punt op. 52/70: Wissel Verstappen Ook Max Verstappen doet nog mee. Onze noorderbuur is op weg naar zijn negende overwinning van het seizoen. LAP 52/70



Verstappen pits from the lead, returns in the lead



The Dutchman has a 13-second cushion to second place Norris #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/E7aN7qBeGh — Formula 1 (@F1) July 23, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. 47/70: Piastri lijkt podiumambities te mogen opbergen Pérez gooit de achtervleugel open en gaat via de buitenkant langs Piastri. Die pakt nog even een strookje gras mee, maar moet zich gewonnen geven. Zo lijkt de zo goed gestarte Piastri het podium te kunnen vergeten. In Silverstone kon hij het eveneens geen volledige race volhouden. LAP 47/70



Perez gets past Piastri and the Mexican is closing in on a podium #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/JoaSC5OcDY — Formula 1 (@F1) July 23, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. 46/70: Pérez en Piastri komen naar binnen Nu komt Pérez dan maar naar binnen. Hetzelfde doet Piastri vlak voor hem. Zo zit de Mexicaan dus in één klap op de staart van de McLaren. LAP 46/70



Only one thing in Piastri's rear-view mirrors 👀



Perez is on a mission #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/xRXblB4N0N — Formula 1 (@F1) July 23, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. 45/70: Tweede wissel Norris Daar is Norris voor zijn tweede stop. 42/70: Hamilton houdt Pérez af Pérez voorbij Hamilton? Nee, weer net niet. Zonder de kunst van het verdedigen word je natuurlijk ook geen zeven keer wereldkampioen. 40/70: Anonieme race Ferrari Sainz en Leclerc komen er niet aan te pas. Ze rijden respectievelijk rond op P6 en P7. 35/70: Halfweg We zijn halfweg. Op Verstappen staat er ook vandaag geen maat. Norris en Piastri lijken eveneens te sterk voor de rest van het pak. 34/40: Snelste ronde De snelste ronde staat nu op naam van George Russell met 1'23"014. George Russell. © REUTERS 30/70: Ontketende Pérez Pérez rijdt momenteel rond op P5 en heeft Hamilton in het vizier. De zevenvoudige wereldkampioen klaagt over het gebrek aan snelheid van zijn Mercedes. 25/70: De top zes LAP 25/70



Perez follows Verstappen into the pits from P2 and returns in P7



TOP 6

Verstappen

Norris

Piastri

Hamilton

Russell

Sainz#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/T8YmcOkrHt — Formula 1 (@F1) July 23, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Max Verstappen. © REUTERS Lando Norris. © AP Oscar Piastri. © REUTERS 24/70: Verstappen in de pitstraat Prima wissel van Verstappen. Hij blijft aan de leiding. LAP 24/70



Verstappen pits for hard tyres. It's a slick stop by Red Bull and the Dutchman retains the lead #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/3pnXdIO4Qj — Formula 1 (@F1) July 23, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. 21/70: Verstappen rijdt verder Red Bull heeft Verstappen en Pérez nog altijd niet naar binnen geroepen. 19/70: Norris voorbij Piastri Piastri met een fantastische pitstop, maar toch wordt hij bij de exit voorbij gestoken door teamgenoot Norris. Een geslaagde 'undercut'. LAP 19/70



Piastri pits following his team mate Norris who pitted the previous lap.



Super stop from McLaren 👍#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/4KSMiZzBbw — Formula 1 (@F1) July 23, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

