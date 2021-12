Ook HLN.be schakelt een versnelling hoger: bij ons mist u geen nanoseconde van hét F1-titanenduel

Formule 1 Fasten your seatbelts. In het zog van Lewis Hamilton en Max Verstappen gaat het hard de komende dagen op HLN.be. Nu de razendspannende ontknoping in de Formule 1 nadert, schakelen ook wij een versnelling hoger. Op onze site mist u geen duizendste van een seconde van de gebeurtenissen op en rond het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi.

Het wordt een (verlengd) weekend op het scherp van de snee in de Formule 1. Het begon gisteren al te borrelen met de aankomst van Lewis Hamilton en Max Verstappen in Abu Dhabi, vanaf vandaag begint het te koken. Op HLN.be kunt u de komende drie dagen via onze liveblog alle actua in Abu Dhabi in woord en beeld op de voet volgen. Van het praatje in de paddock met de ingeneurs over de vrije trainingen tot de debriefing met alle F1-coureurs. We beginnen er elke dag om 8u aan en gaan door tot ‘s avonds laat.

Wanneer schuift u best naar het puntje van uw stoel met onze liveblog in de hand? Het begint vandaag al met de eerste vrije training tussen 10u30 en 11u30. Deze namiddag staat dan de tweede vrije training gepland tussen 14u en 15u. Zaterdag volgt vanaf 11u de laatste vrije training met aansluitend de kwalificaties om 14u. Zondag is er dan het moment waar iedereen naar uitkijkt met de eigenlijke race die om 14u start (17u plaatselijke tijd).

Wat mag u naast de liveblog nog allemaal verwachten van ons? In de eerste plaats ruimte voor achtergrond en analyse rond de twee tenoren. Jo Bossuyt - onze F1-watcher in Abu Dhabi - zorgt voor exclusieve verhalen vanuit de paddock. Verder is ook ons ABC van de Formule 1 niet te versmaden voor wie zich dit weekend voor het eerst wil laten onderdompelen in de wereld van ronkende motoren. Daarnaast leest u in de loop van het weekend ook leuke achtergrondverhalen over de salarissen, vrouwen en roots van Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Maar er is nog meer. VTM-journalist Jonas Decleer trok met autosport(kenn)ers Tom Boonen en Bas Leinders naar het kartcircuit in Genk waar Verstappen zijn allereerste stapjes in de sport zette. De twee buigen zich in een leuke reportage over 10 stellingen rond het Formule 1-seizoen. Zondag is er voor, tijdens en na de wedstrijd ook een HLN LIVE waar journalisten Maxim Goethals en Stijn Vlaeminck de titelstrijd kaderen. Voor wie er dan nog niet genoeg van kan krijgen: hou zeker ook onze socials in de gaten!

The race is on.

POLL: wie wordt wereldkampioen?

Poll Wie wordt wereldkampioen? Max Verstappen

Lewis Hamilton Wie wordt wereldkampioen? Max Verstappen (46%)

Lewis Hamilton (54%)

