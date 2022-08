Ook Hamilton, Verstappen en Russell lachen met tactiek Ferrari: “Wisselen ze nu echt naar de harde band?”

Leclerc schakelde na twee setjes mediumbanden over op harde banden, het traagste rubber. Er stonden dan nog meer dan 30 ronden op het programma. Het was een koud kunstje voor Verstappen, die onderweg was op de mediumband, om de Monegask in te halen. Zelfs nadat de Nederlandse wereldkampioen spinde, een rondje om zijn as draaide, en Leclerc hem weer voorbij ging, was het slechts een kwestie van tijd vooraleer Verstappen Leclerc weer voorbijstak. De Monegask tuimelde nog terug naar plaats zes.

Leclerc zei “niets te begrijpen” van de tactiek van zijn renstal Ferrari. Bij zijn tweede pitstop kreeg hij harde banden onder zijn Ferrari. “Ik dacht nochtans dat ik over de radio had gezegd dat medium de juiste keuze zou zijn”, mopperde de nummer twee in de WK-stand. “Ik weet echt niet waarom toch de harde banden eronder gingen, geen idee wat het doel hiervan was. Maar we moeten het accepteren. Het moet beter, dat is zeker. We moeten ons herpakken. Maar dat hebben we al een paar keer moeten doen tijdens de eerste seizoenshelft. We moeten het echt beter gaan doen.”