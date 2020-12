Ook FIA en Formule 1 bekritiseren miljardairszoon Mazepin voor zijn grensoverschrijdend gedrag

De 21-jarige Rus ligt onder vuur door een filmpje dat op sociale media gepost werd. In het filmpje is te tien hoe Mazepin de borsten van een vrouw probeert te betasten. Die is daar duidelijk niet van gediend. Het filmpje werd al snel weer verwijderd, maar het kwaad was geschied. "We keuren dit gedrag ten stelligste af", klonk het woensdag in een mededeling van Haas. "Dat het dan ook nog eens op de sociale media gepost wordt, is helemaal onaanvaardbaar. We zullen deze zaak intern behandelen." Mazepin, volgend jaar F1-piloot bij Haas, verontschuldigde zich intussen.