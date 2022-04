Onze watcher ziet hoe de geldzucht van de F1-bazen groter is dan ooit: “Dit kan het einde betekenen voor de traditionele circuits zoals Francorchamps”

In maart 2020 stond de Formule 1 met de broek op de knieën. Terwijl de hele wereld voorspelde dat de pandemie uit de hand zou lopen, trok de grote F1-familie toch naar Melbourne voor de seizoensopener. Alsof er niets aan de hand was. Tot ter plaatse bleek dat bij McLaren een paar teamleden besmet waren met Covid-19. Een snelle crisisvergadering later was de grand prix geannuleerd. Twintig auto’s en een paar duizend mensen weer op het vliegtuig naar huis. En neen, ook in 2021 lukte het niet. Australië hanteerde immers ongemeen strenge voorschriften om het land binnen te raken.

Maar dit jaar is het dan toch zo ver: er wordt weer geracet in Albert Park, eigenlijk een stratencircuit. In een stad waar de grand prix ieder jaar opnieuw een reusachtige massa volk op de been brengt. Nog tot 2025. Zo lang loopt het contract van de Australiërs met de hoge omes van Formule 1. Of Melbourne daarna op de kalender blijft, is een andere kwestie. Liberty Media, eigenaar van de commerciële rechten en de facto dus van de hele Formule 1, is zijn strategie immers aan het bijsturen. Met Las Vegas, dat er in 2023 bij komt, als pilootproject. Blijkt dat project een jackpot, dan ziet het plaatje er niet alleen voor Francorchamps (zoals we onlangs berichtten) maar voor zowat alle circuits plots helemaal anders uit.

Volledig scherm © Photo News

Het klassieke financiële concept achter een F1-weekend is best eenvoudig. Eigenaar Liberty Media vraagt een soort startgeld aan een circuit om er te gaan rijden. Dat bedrag gaat van minder dan 20 (Francorchamps) tot 50 (Jeddah) miljoen. Het land of het circuit dat het startgeld betaalt, organiseert en ‘promoot’ dan de race - in ons land is dat ‘Spa Grand Prix’, een vennootschap waarin het Waalse Gewest hoofdaandeelhouder is. Die ‘promotor’ probeert dat startgeld bij elkaar te krijgen met sponsoring en de opbrengst van de ticketverkoop. Lukt dat niet, dan past de overheid wel bij. In het Belgische geval dus het Waalse Gewest.

De grand prix van Las Vegas die onlangs werd aangekondigd, zou dat plaatje ingrijpend kunnen wijzigen. Liberty Media gaat in november 2023, als het circus er een eerste keer langsgaat, immers experimenteren met een nieuwe formule. Geen startgeld meer. Gewoon een contract met het circuit of in dit geval de stad om er te ‘mogen’ koersen. Ook geen ‘promotor’, want Liberty Media zal het allemaal zelf organiseren. En dus ook de inkomsten uit ticketverkoop en sponsoring rechtstreeks opstrijken. Eerste voorzichtige schattingen leren dat Liberty Media op die manier meer dan honderd miljoen euro zou kunnen binnenhalen. Las Vegas spreekt immers tot de verbeelding, zodat de kijkdichtheid explodeert en de sponsors aanschuiven als nooit te voren.

Volledig scherm © Photo News

Meer dan honderd miljoen. Dat is minstens dubbel zoveel als Saudi-Arabië nu aan startgeld betaalt. Blijkt het nieuwe ‘business plan’ van Liberty te werken, zodat het feest in Las Vegas inderdaad het verwachte fortuin opbrengt, dan zal dat de kalender snel beïnvloeden. Met almaar meer races in oorden die tot de verbeelding van het grote publiek spreken, en veel minder tot die van de F1-kenner. Voor de traditionele circuits als Francorchamps, Monza, Le Castellet of Silverstone zou dat het einde kunnen betekenen. In die oorden 100 miljoen gaan binnenharken, is immers onbegonnen werk. Maar met een koers in het centrum van Londen of, zegge, over de Golden Gate-brug, des te meer.

De geldzucht van de F1-bazen wordt op sneltempo groter. Normaal. Liberty Media is een commercieel bedrijf dat zoveel mogelijk winst moet maken. En nu de populariteit van Formule 1 de hoogste toppen ooit scheert, willen ze zo snel mogelijk cashen. Ook als dat straks ten koste gaat van een paar ‘traditionele’ circuits.

