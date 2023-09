Onze Formule 1-watcher ziet niet enkel Verstappen de show stelen: “In Monza kan Ferrari altijd iets meer”

Gaat eigen dominantie Max Verstappen niet vervelen?

Negen op elf. Alsjeblieft. Zoveel races won Max Verstappen al, dit seizoen in de Formule 1. Of het hem niet stilaan gaat vervelen in aanloop naar de GP van België in Spa-Francorchamps? Ga weg. “We hebben hier jaren voor gewerkt. Laat me nu toch even genieten…”