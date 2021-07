Onze F1-watcher ziet oranjegekte toenemen nu publiek terug toegelaten is op Red Bull Ring: “Als dat maar goed komt”

*Woensdag 30 juni, 13.45u: Baustelle

Het lijkt voor geen meter op te schieten. We zijn deze ochtend om halfzeven vertrokken vanuit Brussel, en als er één woord is dat we ondertussen kennen, dan is het wel “Baustelle’. Duits voor ‘wegenwerken’. Alsof het hier nationale sport is, zo vaak is die snelweg opengegooid. Nog vijfhonderd kilometer, zegt de GPS, en we zijn al zeven uur onderweg. “We hadden al veel verder moeten zitten,” zucht onze huisfotograaf Georges.