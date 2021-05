Onze F1-watcher ziet hoe Mick Schumacher in Monaco als lachertje wordt beschouwd: "En dat na amper vier grand prixs”

*Donderdag 20 mei, 9.15u

->Een meter en tachtig centimeter

Minstens negen ingevulde formulieren, attesten en verklaringen hebben we moeten tonen om Monaco binnen te mogen, daarstraks. Want van iedere auto die het Prinsendom binnenkomt, worden alle inzittenden grondig gecontroleerd. De politieman die mijn paperassen bekeek hield het blad met de uitslag van mijn negatieve PCR-test zelfs even omhoog tegen het zonlicht. Mij een raadsel wat hij probeerde te vinden. Even dacht ik te zeggen dat er misschien wel geen watermerk in zat, maar dat het écht geen vervalsing was. Maar ik weet uit ervaring dat je beter geen grapjes maakt tegen Monegaskische politiemensen. Is hun ding niet. Wel gewoon zeggen dat je die kant niet uit mag, zonder uitleg, en met zwaaiende arm in een andere richting wijzen terwijl ze je niet eens aankijken, als je uitleg vraagt: dat is hun ding. “C’est pas des rigolos”, zegt een Franse collega in de perszaal me, als we onze ervaring met de ‘grenscontrole’ uitwisselen. Tja, ‘rigolo’ moeten ze van mij ook niet zijn, gewoon antwoorden als je uitleg vraagt, het zou al volstaan. Soit.