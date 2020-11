Onze F1-watcher ziet hoe Hamilton nooit sterker en sneller was: “Voor vrienden doe je altijd iets meer, toch”

Zeven keer wereldkampioen. ­Lewis Hamilton komt op gelijke hoogte met Michael Schumacher. Dankzij een Mercedes die al jaren topalaam is. Maar ook dankzij zichzelf, hoe hij de voorbije jaren gegroeid is. En dit seizoen een ­absoluut hoogtepunt in zijn presteren legde. We zagen het telkens weer in de kwalificaties, daarna in de race. Je hoorde het als hij sprak. Je proefde het in zijn ­lichaamstaal: Lewis Hamilton was nooit sterker dan in 2020. Hij degradeerde zijn collega’s tot ­figuranten. En zijn teamgenoot tot iemand om medelijden mee te hebben.