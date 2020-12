Onze F1-watcher ziet hoe bizar geknoei van Mercedes Pérez naar zege leidt: “Inbreng van man achter het stuur is te klein geworden”

De voorlaatste grand prix van het seizoen kreeg een op zijn minst bizar verloop. Mercedes maakte er een nooit eerder geziene janboel van. In de strategie, om te beginnen. Onbegrijpelijk hoe Valtteri Bottas (minder goed gestart en dus tweede op dat moment) maar liefst vier ronden moest wachten om banden te wisselen, nadat leider George Russell zijn vers rubber al had gekregen. Resultaat: de beschermeling/investering van Mercedesbaas Toto Wolff die de zieke Lewis Hamilton mocht vervangen, lag plots in een gewonnen positie. Bottas verloor tijdens het wachten op zijn pitstop immers een seconde per ronde. Maar er was meer. Mercedes maakte er een complete janboel van, met die banden. Russell kreeg die van Bottas mee, en Bottas kreeg een combinatie van twee rubbersoorten. Een eeuwigheid duurde het om de fout te herstellen – nog meer secondewinst voor Russell. Nooit eerder geziene blunder sinds Mercedes in 2010 terugkeerde als team. De aanleiding voor zoveel chaos en mistasten bij Mercedes? «Probleem met de radio», zei Toto Wolff na afloop.