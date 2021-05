Onze F1-watcher ziet hoe Alonso aan zichzelf begint te twijfelen: "Hij vindt geen snelheid meer in de auto”

*Vrijdag 21 mei, 18u -> Grand Prix, nu?

Ontelbare keren gehoord van vrienden en naasten, als het tijd is om naar de grand prix te vertrekken. Laten we nu maar eens voor goed komaf maken met die mythe: neen, een F1-journalist slaapt niet in paleizen met jacuzzi op de kamer. F1-journalisten overnachten in betaalbare hotelletjes. Zo zijn we deze keer terechtgekomen in de buitenrand van Cannes. Dus gaan Georges en ik maar eens kijken of er een hap te scoren valt op de bekende Croisette, daar aan de haven. Ja dus, bijna alle restaurants zijn open, tenminste dan toch de terrassen. Maar eivol zit het niet. En vooral: je ziet geen mensen in rood (Ferrari) en blauw (Red Bull) of zwart (Mercedes), zoals andere jaren. Geen petjes van de favoriete coureur op de hoofden. Met de vele beperkingen en amper 7.500 toeschouwers per dag die toegelaten zijn -te zien aan de tribunes zijn er veel minder komen opdagen- leeft de grand prix hier niet, dit jaar. Dat merken we aan de baas van brasserie ‘Upside Café’, overigens een gezellige peer, als hij even komt kletsen. “Zijn jullie hier om er even uit te zijn”, vraagt hij. Neen dus, voor de Formule 1. Hij dan weer: “Formule 1? Hein? Is de grand prix dit weekend? Ha, wist ik niet…”