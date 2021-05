Onze F1-watcher ziet Hamilton met opvallende stijlkeuze in Barcelona en botst per toeval op Toto Wolff, “vandaag de sterke man in de sport”

Vrijdag 7 mei, 8.15u: vaccineren

Maria zegt dat we haar naam maar moeten schreeuwen, als we nog wat meer brood willen. Want nu gaat ze naar de keuken. Genoeg gekletst, denkt ze misschien wel. Bovendien mag ze eigenlijk niet bij onze tafel blijven staan, terwijl we ontbijten. Tegen de regels. Want die zijn er ook in Spanje, vooral dan in de rode zones zoals Barcelona. Regels die nu ook stilaan versoepelen, zoals bij ons. Zo meteen, op weg naar het circuit, zien we hoe er mensen zitten te ontbijten op terrasjes. Het bevestigt wat Maria daarstraks vertelde: dat de café’s en restaurants hier nu weer open zijn, maar dan alleen ’s ochtends en ’s middags. Niet ’s avonds, neen, dat nog niet. Ook zoals bij ons: dat vaccineren zou best wel wat sneller mogen, zegt Maria. “Mijn ouders zijn een eind in de zeventig en nog niet gevaccineerd. Vriendinnen van mij, in het onderwijs en de zorgsector, wel. En de bejaarden in homes. Maar voor de rest gaat het traag.”