Onze F1-watcher zag in Spanje dat het soms een kwestie van hiërarchie is: “Ons gevoel zegt dat Pérez zonder inmenging van zijn team de race had gewonnen”

Hamvraag, na de grand prix van Barcelona: had Sergio Pérez kunnen winnen als hij niet tot twee keer toe de opdracht had gekregen zijn kopman voorbij te laten? Het antwoord becijferen vergt meer dan exacte wiskunde. Er zijn immers veel onbekende factoren. Zoals, niet in het minst, dat de strategie van de Mexicaan in het eerste wedstrijdgedeelte helemaal afgestemd was op Verstappen. Lees: om de Ferrari’s en daarna de Mercedes van Russell zoveel mogelijk voor de voeten te lopen. Maar ook, zowat omstreeks de 27ste ronde, Pérez die makkelijk Verstappen en Russell had kunnen voorbijsteken, maar van zijn team nul op het rekest kreeg toen hij dat vroeg, en ronden lang trager reed dan hij kon. Op dat moment beet Max Verstappen zich immers de tanden stuk op Russell omdat zijn DRS-systeem (dat helpt om voorbij te steken) dienst weigerde. Het met zekerheid stellen is avontuurlijk, maar ons gevoel zegt dat Pérez zonder inmenging van zijn team de race had gewonnen.