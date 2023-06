Onze F1-watcher vraagt zich af hoelang papa het feest nog betaalt: “Hoelang kan hij nog aanzien hoe Lance keer op keer in z’n onderbroek wordt gereden?”

Oppermach­ti­ge Verstappen gunt concurren­tie niets in GP van Spanje, Mercedes-duo kruipt mee op podium

Vrijdag, zaterdag en zondag domineren. Dat heet dan een perfect weekend. Max Verstappen heeft voor de derde keer in zijn carrière de GP van Barcelona gewonnen. Hij liet de concurrentie achter bij de start en keek niet meer om. Hamilton en Russell waren ‘the best of the rest’. Mercedes kon ook terugblikken op een geslaagde race.