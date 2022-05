Onze F1-watcher volgt in Barcelona mogelijk spionageschandaal: “Een groene Red Bull? Eerder een groene flop”

Formule 1 ANALYSE. Ban op juwelen en dreigen met terugkeer van gewraakte koersdirec­teur: onze F1-wat­cher legt uit waarom dit meer is dan partijtje ‘Lewisje pesten’

Straks moet Lewis Hamilton onder het mes. Om zijn neuspiercings te verwijderen - over andere hebben we geen weet. Anders staat hij in Monaco langs de kant. En ja, waarom zou Michael Masi niet terugkeren als koersdirecteur? Voor de buitenwereld lijkt het gewoon een partijtje ‘Lewisje pesten’. Natuurlijk is er meer aan de hand. Een analyse.

19 mei