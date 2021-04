Onze F1-watcher spot Corinna Schumacher in Imola, terwijl Britse pers gretig speculeert over haar man

Formule 1Onze F1-watcher Jo Bossuyt probeert in Imola zijn dagboek bij te houden. In een F1-circus dat er door de Covid-regels helemaal anders uitziet dan wat hij gewend was. “Onwaarschijnlijk hoe Senna hier nog leeft”, schrijft onze F1-watcher, die het verder ook onder meer heeft over de familie Schumacher en de lichaamstaal van Max Verstappen.