Onze F1-watcher probeert te achterhalen waarom Hamilton er niet aan te pas komt: “Lewis worstelt met zijn ‘nieuw’ leven”

Formule 1 Bizarre aanrijding met z'n landgenoot Latifi levert Stroll gridstraf op

De kwalificaties van de GP Formule 1 van Australië waren spannend, maar ook incidentrijk. Eerst was er een bizarre aanrijding tussen Lance Stroll en Nicholas Latifi en in het slot van de kwali’s belandde een sterke Fernando Alonso nog in de muur. Intussen werd bekend dat Stroll, die sowieso achteraan start, een gridstraf van drie plekken heeft gekregen en ook Alex Albon en Sergio Pérez moeten mogelijk nog vrezen voor hun startpositie in Melbourne.

9 april