Onze F1-watcher over de beslissing van Mercedes om Vandoorne te passeren: “Schaamteloos. Als Ibrahimovic out is gaat AC Milan ook niet snel Haaland lenen”

15 Mei 2017. Monaco. Stoffel Vandoorne heeft gisteren zijn vijfde grand prix voor McLaren gereden, in Barcelona. Het hoeraverhaal waarmee de West-Vlaming een paar maanden eerder zijn debuut in F1 vierde, is nog ongeschonden. Oké, die McLaren komt wel geen meter vooruit, maar de toekomst ziet er fantastisch uit. België heeft een wereldkampioen in potentie, bij een historisch team. En het wordt een leuk dubbelinterview, dat we hier geregeld hebben in het kantoor van Thierry Boutsen. Maar dan, als mijn recordertje stopt. Boutsen, man met ervaring in F1, tegen Vandoorne, bij het afscheid: “Kijk uit in die formule 1. Uiteindelijk blijf je ‘un petit belge’. Ik heb het zelf ondervonden, in mijn tijd. Ik won races maar ze gooiden me bij Williams buiten, als een vuile sok, omdat ze Nigel Mansell wilden. Die bracht veel geld mee. Ik niet. Geloof me Stoffel, kijk uit in die slangenkuil…”